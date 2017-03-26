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搞笑版刺青：「莫忘初衷」變「莫忘初忠」

2017-03-26  14:26

〔記者許國楨／台中報導〕電視廣告或電影常有刺青刺錯字或圖騰鬧笑話的搞笑僑段，現實世界也有﹗柳姓車手頭為了隨時提醒自己不要忘記賺大錢抱負，跑去給刺青師父刺了勵志的字，原本是要刺上「莫忘初衷」卻變成了「莫忘初忠」，警方昨天循線破獲這個車手集團發現柳男刺青，忍不住揶揄難怪結果差很大。

警方調查指出，這個專替詐團提領贓款的車手集團以20歲柳男為首，他唯恐旗下車手到超商ATM提領時容易被巡邏員警識破，吸收年紀在20歲上下且外貌清秀的年輕人或青少年當車手，並且鎖定熱鬧且學生族群出入頻繁的一中或逢甲商圈的ATM提領，藉此掩人耳目。

只是連同柳男及旗下分別17歲及18歲的林姓、陳姓青少年等3名車手，雖以此手法提款都沒有被懷疑，但因最近犯案次數太多，警覺性頗高的柳男發現已被各分局盯上，趕緊遷移到臨近縣市避風頭並繼續提領贓款，仍被執行打詐的台中市第二分局偵查隊運用大數據進行關聯性分析後鎖定。

警方報請檢方指揮後發現該集團密集使用出租車做為犯案代步工具，進一步鎖定車牌後「以車追人」，昨天得知車子出現在苗栗縣公館鄉的一處超商趕往查緝，當場查獲正在ATM前提款且當天已提領了38萬元的林姓少年車手。

警方接著再轉往附近摩鐵逮捕投宿在此的柳男及陳男時，發現柳男右手4指各刺上「莫忘初忠「一個字，他表示為了隨時提醒不要忘記賺大錢抱負，跑去給刺青師父刺了勵志的字，原本是要刺「莫忘初衷」卻變成了「莫忘初忠」，讓警方啼笑皆非。

警方共查扣存摺、提款卡、手機、筆電、贓款40多萬元等相關證物，初估提領贓款金額逾千萬，訊後全案依詐欺罪嫌送辦，3人分被裁定羈押及收容獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 柳男刺青「莫忘初衷」卻變成了「莫忘初忠」，讓警方啼笑皆非。（記者許國楨翻攝）

    柳男刺青「莫忘初衷」卻變成了「莫忘初忠」，讓警方啼笑皆非。（記者許國楨翻攝）

  • 警方昨在苗栗公館一家摩鐵逮捕柳男。（記者許國楨翻攝）

    警方昨在苗栗公館一家摩鐵逮捕柳男。（記者許國楨翻攝）

  • 警方查扣贓款40多萬元。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣贓款40多萬元。（記者許國楨翻攝）

  • 警方同時查扣存摺、提款卡等相關證物。（記者許國楨翻攝）

    警方同時查扣存摺、提款卡等相關證物。（記者許國楨翻攝）

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標題：搞笑版刺青：「莫忘初衷」變「莫忘初忠」


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