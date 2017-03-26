詐騙集團嫩車手 領86萬酬勞只有2千

2017-03-26 14:22

〔記者王冠仁／台北報導〕57歲賀姓男子本月中在家接獲詐騙集團電話，被假檢警老梗以「帳戶涉及刑案」須將存款交出監管的老梗，騙走86萬元。他依詐騙集團指示，將款項「丟包」在台北市萬大路住家附近後，越想越怪，走回查看發現款項不翼而飛，擔心遇上詐騙集團而報警。

警方調閱監視器畫面追查，發現款項遭一名16歲的梁姓少年拿走，警方循線追查到梁少，還在他使用的機車內發現2張偽造的台北地方法院傳票。梁少聲稱，他接受上線指示行動，偽造傳票是前往超商列印準備再次行騙之用，而領到的86萬，已經交給上線，他只獲得2千元酬勞。

警方說，梁少中輟無業在家，缺錢花用，經朋友介紹「打工」，誤打誤撞成為車手；他聲稱第一次上工，聽從上線指示前往領取「包裹」，得手拿到2000元酬勞，「不知道自己變成車手」。警方除將梁少依詐欺罪嫌送辦，也正擴大追查幕後詐騙集團。

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