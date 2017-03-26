測速相機悄悄轉頭 民眾批搶錢
2017-03-26 13:38
測速照相機偷偷「轉頭」，導至罰單量大增。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕測速照相機除了會拍超速車輛外，現在還有「轉頭」的新本事，有民眾最近一次接到3張超速罰單，被拍到的地點都是斗南往斗六的新光陸橋，這才驚覺測速照相機無預警「轉頭」了，痛批根本是「搶錢」；交通隊表示，新型測速照相機本來就能轉向，會依「需求」調整，這不會是唯一的一件 。
新光陸橋的測速照相機原本對準的是斗南往斗南的下坡路段，被民眾發現一個月前已悄悄轉向，目前拍的是斗六往斗南的上坡路段的超速車輛，有民眾表示，無預警的轉向已讓罰單增加5倍，根本是搶錢。
警方則解釋，是因當地居民反映上坡的車速太快，為了發揮警示作用，才會將測速機轉向。
交通隊也表示，新型的測速照相機本來就可以轉變鏡頭方向，測速照相的設置為的不是開罰單，而是希望發揮警示，讓民眾不要超速，所以將視「需求」決定是否「轉向」，以避免民眾存僥倖之心，引起交通意外。
交通隊強調，照相機「轉向」之初罰單數量確實有增加，但民眾知道有測速照相後，已將速度減慢，且該處位於上坡路段，超速者本來就較少，接到罰單的沒想像中的多。
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