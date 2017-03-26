大甲媽遶境打群架？清水分局長「委屈」澄清…

今年大甲媽遶境，工作人員的帽子以藍色為主。（記者歐素美攝）

2017-03-26 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕最近網路瘋傳一段大甲媽遶境打群架的影片，甚至有媒體報導今年大甲媽遶境第一架就發生在台中市清水區，讓清水分局長郭順德「好委屈」，澄清該影片是去年的，而且發生地點在彰化，笑稱搶轎推擠難免，但張冠李戴，讓他覺得「很受傷」。

最近line瘋傳一段大甲媽遶境打架的影片，畫面中只見群眾不斷推擠，罵聲響天，甚至丟擲箱子等物品，場面混亂，部分民眾不分青紅皂白一再轉傳，表示「媽祖遶境演變成打群架，令人痛心」，甚至有媒體未查證就報導指出「今年大甲媽遶境第一架就發生在清水」。

清水分局長郭順德獲知後覺得很委屈，澄清表示遶境搶轎推擠難免，但影片明明是去年的，而且發生地點在彰化，並非清水。

不過，也有眼尖民眾一眼就發現影片中的工作人員頭戴黃色帽子，明顯是去年的場景，因為今年大甲媽遶境工作人員的帽子以藍色為主。由於大甲媽遶境每年分發的帽子顏色不同，或可作為辨識之用。