| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港特首選舉出爐 北京欽點林鄭月娥高票當選
 首頁 > 社會

大甲媽遶境打群架？清水分局長「委屈」澄清…

今年大甲媽遶境，工作人員的帽子以藍色為主。（記者歐素美攝）

2017-03-26  12:33

〔記者歐素美／台中報導〕最近網路瘋傳一段大甲媽遶境打群架的影片，甚至有媒體報導今年大甲媽遶境第一架就發生在台中市清水區，讓清水分局長郭順德「好委屈」，澄清該影片是去年的，而且發生地點在彰化，笑稱搶轎推擠難免，但張冠李戴，讓他覺得「很受傷」。

最近line瘋傳一段大甲媽遶境打架的影片，畫面中只見群眾不斷推擠，罵聲響天，甚至丟擲箱子等物品，場面混亂，部分民眾不分青紅皂白一再轉傳，表示「媽祖遶境演變成打群架，令人痛心」，甚至有媒體未查證就報導指出「今年大甲媽遶境第一架就發生在清水」。

清水分局長郭順德獲知後覺得很委屈，澄清表示遶境搶轎推擠難免，但影片明明是去年的，而且發生地點在彰化，並非清水。

不過，也有眼尖民眾一眼就發現影片中的工作人員頭戴黃色帽子，明顯是去年的場景，因為今年大甲媽遶境工作人員的帽子以藍色為主。由於大甲媽遶境每年分發的帽子顏色不同，或可作為辨識之用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大甲媽 大甲媽遶境 打群架
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：大甲媽遶境打群架？清水分局長「委屈」澄清…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.