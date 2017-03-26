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不滿換月台搭車 火爆男嗆：「火車站會隨時引爆」

2017-03-26  12:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年12月中旬，男子簡明賢在瑞芳火車站準備搭車，卻被站務員通知必須換月台搭乘，心生不滿。簡男竟撥打105查號台，轉接至瑞芳火車站，向許姓副站長表達不滿並在電話中恫嚇：「火車站會隨時引爆」。副站長立刻報警處理，並逮捕出言恐嚇的簡男。基隆地方法院認為，簡男已觸犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

檢警調查，簡男因為不滿被通知要換月台搭車，遂利用手機撥打105查號台，查詢瑞芳火車站的電話，查號台接線員直接幫他轉接至車站；電話接通後，簡男立刻反應不滿為何要乘客換月台搭車？許姓副站長，立刻解釋原因，仍無法平息簡男怒火還嗆：「火車站會隨時引爆」。

許姓副站長認為事態嚴重，立刻通報鐵路警察局逮人，並在手機通訊軟體上，通知宜蘭站務段各站站務員提高警覺，引起大家不安。

法官認為，簡男雖是一時氣憤，才會出言恐嚇要引爆瑞芳車站，但已經引發站務人員不安，明顯觸犯恐嚇公眾罪。

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  • 簡男不滿火車調度，竟打電話嗆聲要引爆瑞芳火車站（記者吳昇儒翻攝）

    簡男不滿火車調度，竟打電話嗆聲要引爆瑞芳火車站（記者吳昇儒翻攝）

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