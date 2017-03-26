左轉小黃撞直行機車卡車底 騎士命危。
2017-03-26 11:02
〔記者吳仁捷／新北報導〕沈姓計程車駕駛雨天深夜開車左轉，對向直行的陳姓機車騎士見狀緊急剎車，卻打滑倒地，陳男衝入計程車底盤，機車再撞上計程車後方的黑色寶馬，消防員救出卡在小黃車底的陳男，但頭部重創昏迷，仍在加護病房急救，警方排除小黃酒駕，初判為為注意車前狀況釀成車禍，車禍肇因仍待釐清。
三峽警分局交通分隊調查，這起受困車禍發生在25日深夜10點17分許，21歲陳姓機車騎士騎機車沿尖山路騎乘，行經國中街入口前，對向小黃作勢左轉，機車要剎車減速，因天雨路滑，陳男打滑摔車後，整個人衝入小黃右前車頭下方受困，情況危急。
鶯歌消防分隊趕抵，7名消防、義消以油壓器材撐起車體，將車底間隙抬高到50公分，緩緩拉出傷者，發現他傷勢嚴重，緊急送往亞東醫院救治；到院後被檢查出顱內出血、頭骨骨折、到院後意識昏迷，仍在加護病房救治；至於陳姓男子有無酒精反應及供詞，仍待抽血釐清。
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沈姓計程車駕駛與陳姓騎士車禍，陳男見計程車左轉，剎車打滑，整個人衝入小黃車底受困，救出後命危；圖為現場救助照。（記者吳仁捷翻攝）
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監視器第一張：陳姓騎士見計程車要左轉，剎車打滑（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）
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監視器第二張：陳姓騎士見計程車要左轉，剎車打滑，陳男衝入小黃（左）車底，機車則撞上小黃後方的黑色寶馬。（記者吳仁捷翻攝）
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沈姓計程車駕駛與陳姓騎士車禍，陳男見計程車左轉，剎車打滑，整個人衝入小黃車底受困，救出後命危；圖為現場救助照。（記者吳仁捷翻攝）警方提供，來源可不刊。
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沈姓計程車駕駛與陳姓騎士車禍，陳男見計程車左轉，剎車打滑，整個人衝入小黃車底受困，救出後命危；圖為車禍現場照。（記者吳仁捷翻攝）警方提供，來源可不刊。
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