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超商店員成車手 為養妻小重操舊業被捕

許男提領上百次詐騙贓款，得手數百萬元。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-26  11:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕18歲許姓男子原本在超商上大夜班，年初因妻子剛生產完，需錢養育妻小，因此重操舊業擔任詐欺取款車手，兩個多月內，多次在大台北地區的銀行、超商ATM提領上百次詐騙贓款，台北市信義警方循線逮人。

警方調查，許男因交友不慎，去年曾加入詐欺集團擔任車手，第一次取款就被逮捕，後來為了即將臨盆的妻子，一度改過自新去超商上大夜班，年初因妻子剛生產完，因任職大夜班薪水不夠支應家計，竟重操舊業再次淪為集團車手。

警方追查，許男每日提領詐騙金額約新台幣8萬至20萬不等，已成功提領達數百萬元，提領後即交給車手頭，並領取跑路費。

警方調閱各大超商、銀行ATM監視器畫面，發現許男提領詐款時，絲毫不避諱監視器拍攝，還常對著鏡頭撥頭髮，擺出耍帥姿勢，警方鎖定其身分，迅即查出有被害人達上百名。

該詐騙集團均以「猜猜我是誰」或「盜用line帳號」詐騙被害人轉帳，警詢後將許男依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，另持續追查上游詐欺集團。

警方提醒，詐騙集團在招募少年車手時，均灌輸「工時短、輕鬆好賺」等錯誤觀念，惟車手遭查獲並經法院判決有罪確定後，將面臨鉅額民事賠償責任，青少年勿以身試法，以免後悔莫及。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 許男提領上百次詐騙贓款，得手數百萬元。（記者姚岳宏翻攝）

    許男提領上百次詐騙贓款，得手數百萬元。（記者姚岳宏翻攝）

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