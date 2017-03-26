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咬警送辦又撞壞地檢署廁所門 惡男判刑11月

2017-03-26  10:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子阮威迪去年8月在基隆市區與一名翁姓計程車司機發生行車糾紛，竟持鋁棒猛毆翁男，警方獲報到場，立刻將阮男壓制在地。阮男心生不滿，竟出嘴咬警，被依妨害公務罪送辦。未料，阮男在地檢署等候時，竟還將廁所門板踹壞。基隆地方法院認為，阮男觸犯傷害、妨害公務等罪，判有期徒刑11月，得易科罰金33萬元。

判決書指出，27歲阮威迪案發當時不小心誤觸排檔，導入倒退檔，撞上後方計程車前保險桿，與翁姓運將發生口角。阮男認為翁某口氣不佳，竟然拿出車上的鋁棒狂歐翁男，導致他有胸、上臂挫傷，肋骨也因此有閉鎖性骨折。

警員高哲希及交通隊警員黃一傑接獲報案後，立刻趕抵現場，卻發現翁男已被打趴在地，要求阮男交出鋁棒，協助調查。

阮男不願配合還出手毆打高員，一旁的黃姓警員見狀，即刻與高哲希合力將他壓制在地，但阮男仍不善罷干休，出嘴咬傷黃員手臂。

警方將阮男帶回派出所時，犯嫌竟不知悔改，辱罵「沒關係，我一定會記住，幹你娘警察而已，跩個258萬」、「警察講的話能信狗屎都可以吃」等語，還對警員嗆聲說要打電話給前國民黨籍立委謝國樑。警訊後，隔日下午依觸犯妨害公務、傷害及侮辱公務員等罪，將阮男移送基隆地檢署法辦。

阮男被送往地檢署偵訊時，不斷咆哮喧鬧，甚至將基隆地檢署第一候訊室廁所的門板撞壞，行徑非常惡劣。

法官認為，阮男不只傷害翁姓運將及處理案件的警員，甚至在派出所內出言侮辱公務員，犯意各別行為互殊，應該分論併罰；事後雖已與黃姓警員和解，並獲原諒撤告，但傷害翁姓被害人部分仍未見悔意，未與對方達成和解，故依觸犯傷害罪判處阮男有期徒刑6月；另觸犯妨害公務及侮辱公務員罪，分別判處有期徒刑4月、3月，3罪合併執行有期徒刑11月，得易科罰金。

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  • 基隆地方法院認定阮男觸犯傷害、妨害公務及侮辱公務員等罪，合併判處有期徒刑11個月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地方法院認定阮男觸犯傷害、妨害公務及侮辱公務員等罪，合併判處有期徒刑11個月。（記者吳昇儒攝）

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