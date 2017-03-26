運河盲段發現女浮屍 身分不明待指認

2017-03-26 09:40

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨六點多，有人發現南市中西區環河街旁的運河盲段河面上有一具浮屍，警、消人員到場將年約七十歲的老婦打撈上岸，雖老婦已無生命跡象，消防局救護車仍將她送到郭綜合醫院急救，可惜回天乏術。

由於老婦身上沒有任何身分證件，無法得知其確切身分。市警二分局中正派出所表示，老婦身上穿紅色長袖花襯衫、白色有斜條紋的長褲。鑑識人員已採集老婦手指紋，送交刑事局指紋資料庫鑑定能否找出身分。

警方說，老婦身上沒有明顯外傷，先以無名屍報請檢察官相驗，同時請家中有失蹤女長輩，又有類似特徵的家屬出面向二分局中正派出所指認。