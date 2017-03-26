房內噪音引殺機 獨居翁命案警逮兇嫌

2017-03-26 09:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區80歲獨居老翁遭砍20刀慘死，警方今凌晨逮獲涉案的52歲王姓兇嫌，他坦承因房內噪音，與老翁發生口角，憤而砍殺老翁致死，警方訊後依殺人罪移送地檢署偵辦。

80歲獨居老翁昨被房東發現全裸遭殺害陳屍房間地板上，警方發現屋內有打鬥現象，死者頭部及臉部總共遭砍刺20刀，導致老翁出血性休克死亡。

警方查出死者供奉神明，常在房內擲筊產生躁音，上週五曾與同樓層1名女鄰居的王姓男同居人爭吵，警方研判王男涉有重嫌，並於今凌晨在小港區某海產店逮到王嫌，他初步坦承犯行。