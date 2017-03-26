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淫邪龍王VS下流導師 警：2人都極其荒誕

2017-03-26  05:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕簡直龍王案翻版！男子吳東融利用「心靈導師」名義行騙，性侵多名女子得逞，案情猶如「龍王」蘇建華畫符猥褻、性侵信眾。警方表示，龍王利用的是「宗教信仰」做案，而吳嫌則是濫用人的「精神寄託」，誇張的是，對2人深信不疑的都大有人在。

學歷僅高中畢的蘇建華在104年月於新北市開設神壇，他對外宣稱自己有「龍王」附體法力無邊，詐騙信眾金錢按月繳交「龍緣金」也就罷了，還在女信眾身上畫符咒，聲稱與龍王附體的他接吻、性交能夠得到福報，而讀過法律系的蘇妻竟然也是共犯，當時此案一出讓社會譁然。

警方說，吳嫌學歷同樣不高，僅高職餐飲科畢業，退伍後做了8年廚師，他的手法不比淫邪龍王好去哪兒，光是脫光光在身上擺放「心靈寶石」就已讓人咋舌，還宣稱指姦、做愛是為了讓學員沉澱心靈，蘇、吳2人都是用極其荒誕手法行騙。

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  • 吳嫌講授心靈課程。（記者徐聖倫翻攝）

    吳嫌講授心靈課程。（記者徐聖倫翻攝）

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