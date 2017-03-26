惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲男子吳東融本是廚師，自費參加完心靈講座後，竟有樣學樣自行當起「心靈導師」在台北市開班授課，其學員人數多達300餘人。惡劣的是，他總是挑選長相標緻的女學員在正課後相約至汽車旅館進行「課後調教」，而內容竟是蠟油滴陰部、指姦，甚至性侵。警方調查，現已有5名被害女子出面指認，吳嫌也依妨害性自主罪嫌被移送法辦，現正由新北地方法院延押中。
警方調查，吳嫌透過朋友介紹參加了為期6堂課的某生命講座，而上完課的他認為這樣都有搞頭，便自行當起心靈導師，於104年在北市忠孝東路開班授課。而吳嫌之所以有辦法得到這麼多學員，其因就連知名國立大學研究生也成為他的學員，成了最好的活招牌。
身為7年級生，吳嫌非常懂得臉書影響力，他利用臉書宣傳一傳十十傳百，學員人數快速飆破300人，臉書也有千讚。據悉，吳嫌的課程多半為自信建立、潛能開發、實踐夢想，兩性關係等，他的開課綱目如「如何溝通自如發揮影響力」、「達成夢想的7大關鍵」等，講的都是上述類型的主題。
警方表示，105年6月吳嫌就利用「課後調教」名義相約知名國立大學研究生「小紫」（化名）等6名女學員，一行人至新北市某汽車旅館開房，女學員們各個脫光，在其額頭、肩膀、胸部、心窩、私處各放置1顆吳嫌稱之「心靈寶石」的普通石頭，並請學員閉眼，他自己則坐在女學員間手上也拿1顆「心靈寶石」開始授課。
而寶石當然無法完全黏附人體，小紫的7顆寶石就掉了1顆，吳嫌則表示小紫的心情很亂，令其跟他到浴室進行加強訓練。誇張訓練內容讓人不敢領教，吳嫌竟持蠟燭叫小紫自行在私處滴蠟油，吳嫌稱私處為「海底輪」，滴蠟油是為了讓她「心情沉澱」。
私處皮膚細嫩怎能禁得起滾燙蠟油摧殘，小紫滴沒幾滴就滴不下去，吳嫌則接手幫她滴，接著進行指姦，最後性侵得逞。吳嫌及其狡詐，小紫美進行一項調教受不了時便喊不要，吳嫌就停手，進行下一項調教，包含最後的性侵也是小紫喊不要他就停手。
去年12月，吳嫌又以同樣方式找了4名女學員進行調教，同樣至新北市某汽車旅館開房，放置心靈寶石等，這次還加了「裸體油壓」，調教結束後，吳嫌相中新加入學員「卿兒」美貌，藉口要其幫他搬工具帶他返家，而不巧的是吳父、胞妹在家，吳嫌又藉口「我再跟妳討論一下課程內容」至卿兒租屋處性侵得逞。
卿兒身為新學員覺得吳嫌這樣做非常詭異，她聯絡其餘女學員發現她們也遭受類似對待，眾人這時才驚覺有異便報警處理。警方在報案後隔天至吳嫌北市租屋處將其逮捕，對於指控，吳嫌辯「她們說不要我就停手，這是你情我願吧！」警方對此供詞存高度懷疑並將其移送新北地檢署，遭聲請羈押獲准，本月初又再請延押獲准，檢警也呼籲其餘受害者積極出面揭發吳嫌惡行。
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標題：惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
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