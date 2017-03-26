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騎士與寶馬碰撞後 彈飛卡小黃車底昏迷

騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員冒著大雨救人。（記者吳仁捷翻攝）

2017-03-26  00:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區今晚10點17分傳出有民眾車禍受困，消防員到場，現場有一輛黑色寶馬、機車與計程車，騎士卡在計程車車底，意識模糊，消防人員冒雨撐起車體救人，將頭、手受傷、昏迷的騎士送醫急救；警方初判騎士先與寶馬發生車禍後，再彈飛到計程車車底，警方仍在調查第一撞的肇因，釐清肇事責任。

鶯歌消防分隊今晚10點20分到達鶯歌區尖山路與國中街的車禍現場時，發現一名騎士卡在車底，消防員花費20多分鐘，在大雨中救人，消防員以救助器材連忙撐起車體，拖出43歲騎士，男子頭部撕裂傷、右腳骨折，緊急送往亞東醫院救治。

警方勘查現場，發現黑色寶馬車頭先與機車碰撞後，機車騎士再彈飛卡入計程車車底；計程車司機說，當時他經過該處，突然聽到碰撞聲響，下車驚見一名男子卡在車底，他也大吃一驚。

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  • 騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員連忙救人。（記者吳仁捷翻攝）

    騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員連忙救人。（記者吳仁捷翻攝）

  • 騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員冒著大雨救人。（記者吳仁捷翻攝）

    騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員冒著大雨救人。（記者吳仁捷翻攝）

  • 警方調查，機車騎士先與黑色寶馬（見圖）車禍後，再彈飛卡入小黃車底。（記者吳仁捷翻攝）

    警方調查，機車騎士先與黑色寶馬（見圖）車禍後，再彈飛卡入小黃車底。（記者吳仁捷翻攝）

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