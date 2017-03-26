騎士與寶馬碰撞後 彈飛卡小黃車底昏迷
2017-03-26 00:05
騎士車禍後，彈飛卡入小黃車底，消防員冒著大雨救人。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區今晚10點17分傳出有民眾車禍受困，消防員到場，現場有一輛黑色寶馬、機車與計程車，騎士卡在計程車車底，意識模糊，消防人員冒雨撐起車體救人，將頭、手受傷、昏迷的騎士送醫急救；警方初判騎士先與寶馬發生車禍後，再彈飛到計程車車底，警方仍在調查第一撞的肇因，釐清肇事責任。
鶯歌消防分隊今晚10點20分到達鶯歌區尖山路與國中街的車禍現場時，發現一名騎士卡在車底，消防員花費20多分鐘，在大雨中救人，消防員以救助器材連忙撐起車體，拖出43歲騎士，男子頭部撕裂傷、右腳骨折，緊急送往亞東醫院救治。
警方勘查現場，發現黑色寶馬車頭先與機車碰撞後，機車騎士再彈飛卡入計程車車底；計程車司機說，當時他經過該處，突然聽到碰撞聲響，下車驚見一名男子卡在車底，他也大吃一驚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 百歲爺添好運用餐疑噎死 家屬自責：不該催你
- 妻投資賠600萬… 夫砍她殺女兒再自刎
- 司改會議》陪審制是「夢中情人」 他們都想推行
- 獨家》2少女誤信被鬼強姦 幫假道士賣淫賺錢打鬼胎
- 榮民服務專員 搾乾單身榮民遺產
網友回應
熱門新聞
- 中國沒品 冰球賽贏球還打台灣隊
- 日副大臣 公開訪台
- 產學各有看法
- 大港亮麗回歸 酒井法子：謝謝台灣人相信我
- 增菘瑋驚喜開季 沒料到這麼快
- 【微小說】再見的禮物
- 稅務服務櫃台 桃園6區公所啟用
- 水銀溫度計不能隨身帶上機
- 北市府下令封梯 晶華允後天裝扶手
- 中職》黃勝雄差點砸鍋 葉總：我的問題
- 兩次婚姻都失敗 金馬女配角坦然出櫃了！
- 1000安200盜100觸身球 王勝偉挑戰另類大三元
- 60公斤的差距 周柏臣力抗布拉
- 學校場地收費漲價 桃市長：可酌減
- 臘腸狗陪老主人散步 貼心動作讓網友落淚
- 台中》高麗菜「價崩」 藍委二度採購濟弱
- 美前防長裴利：面對軍事威脅 應先透過外交解決
- 歐盟黃牌效應 漁船闖菲重罰百萬
- 苗縣研擬畜牧場管理自治條例 業者吐苦水
- 示愛者擠爆門檻 故宮小編直呼「先離開地球表面」
- 春遊菊島花海 華山長者說窩心
- 小屁孩把黑膠唱片當飛盤 鐵道博物館老闆痛心！
- 侯怡君罵人妖急滅火 揭利菁扯蕭大陸 虧共事一夫
- 一中承諾書超敏感？//兩岸高教論壇 浙江學校都沒來
- 虎頭山創新基地 邀國際大廠合作
- 鑿擋土牆地方憂水患 決採替代方案
- 豐原》向陽路地下道 明起封閉5個月
- 【詠歎調】百合花的回憶
- 復出「豪」有信心 籃網終於連勝了
- 自由廣場》考考 妣妣 太太 三三
- 超暖消防員 CPR救了小狗一命
- 凱蒂斷開奧蘭多 花心舊愛寫歌求復合
- 釣除大坡池害魚 池上公所送禮券
- 「馬」的前事不忘！公辦租屋空包彈 媒合1件花33萬
- 色情塗鴉怕小強 預約五月天切磋黃色笑話
- 放空機構渾水︰輝山公司價值接近零
- 《3514人報名 搶94職缺》北捷徵才 錄取率不到3趴
- 小龍女二度報警抓母 吳綺莉涉恐嚇
- 高雄「小桂林」下月營運 百名解說員集訓
- 田亞霍處男唱 竟要女友自己買票
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：騎士與寶馬碰撞後 彈飛卡小黃車底昏迷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分