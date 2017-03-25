三重傳街頭暴力 少年遭打破頭送醫

2017-03-25 22:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名17歲劉姓少年，今晚8時許在自由街35巷遭數人圍毆，路人聽到叫囂聲趕緊報案，警消到場時只剩劉少倒在地上，頭頂有2處5公分撕裂傷，四肢則有多處挫傷，送往市立三重醫院急救後暫無大礙，警方介入調查。

警方調查，劉少今天下午4時許看見女友與前男友同行，一氣之下竟衝上前毆打前男友，事後女友要劉少向前男友道歉，劉少女友更要求劉少「被打也不可以還手」，雙方相約8點在自由街35巷談判，劉少便在巷內遭數人圍毆，導致頭部有2處撕裂傷，血流如注。

警消表示，接獲民眾報案有人在街頭被毆打，到場時只剩劉少一人，目前已確認涉案群眾身分，將通知他們到案說明，釐清案情。