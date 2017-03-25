百歲爺添好運用餐疑噎死 家屬自責：不該催你

2017-03-25 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕米其林一星名店「添好運」是來自香港的港式點心餐廳，近日卻傳出有高齡民眾在用餐時，疑似被鮮蝦燒賣噎住，送醫不治。

《ETtoday》報導指出，彰化一名100歲的老爺爺於23日與家人到台中大遠百的名店「添好運」用餐，但當天他在吃下一粒燒賣後卻突然倒地不起，警消於下午約1點獲報後前往救援，因測不到脈搏立即在現場施作CPR，並緊急送醫，但最終仍宣告不治，家屬則十分悲痛。

據救護人員指出，在施作CPR時發現氣體有阻力，疑似氣管卡了異物，在老爺爺的口中也發現碎肉等食物殘渣，初步研判應是被噎住才不幸喪命。

據《東森新聞》報導，當天送醫後，家屬在醫院內抱頭痛哭，老爺爺的妻子非常自責，難過地表示「吃飯的時候真不該催你吃快一點」，家屬事後到警局做筆錄時，也難過得癱坐在椅子上。