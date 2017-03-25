警員一句話勸回不孝子 20年「失蹤案」結案

2017-03-25 21:25

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子年少時不服父親管教，父親一時氣憤罵陳不孝子，要他滾出家門，沒想到一離家就是20年，3年前父親去世，家人也曾報案要找陳返家，但陳硬著頭皮不肯回家，如今陳母健康狀況走下坡，陳母又向警方報案，找上市警五分局的警員鄭嘉德，鄭嘉德找到陳男後，只跟他說「現在陳父死了，還剩母親可以盡孝道」，讓陳男紅了眼眶，睽違20年才跟著鄭嘉德返家，替亡父上香。

陳男在軍人世家中成長，但沒有像父親一樣從軍，原本一家人都住在台北，退伍後在工廠當技術員，不過當時勞工環境不好，讓陳男常常換工場工作，這令當軍人的陳父相當不滿，批評陳男沒有責任感，對自己的人生也沒規劃，不斷換工作這輩子沒出息等。

但陳男認為父親不了解他的工作環境，向父親解釋卻被認為是忤逆，在他30多歲那年，陳男又因為換了工廠與父親口角，與父親大吵一架後，父親認為他不孝，要他滾出家門，陳男一賭氣，不過母親挽留，就收拾行李離家出走。

這一走，陳男離家20多年，連父親往生後都硬著頭皮不回家。3年前陳父病危，陳母希望陳男能在父親往生前和解，報警請警方協尋，不過當警方找到陳男時，沒有告知陳男父親臨終的心願，陳男強調不希望被家人找到，因此警方也尊重他的意見，在尋獲紀錄時沒有留下陳男蹤跡。

3年間，陳母得了憂鬱症，也不斷透過警方陳男，陳男在父親往生後，得知自己沒有見到父親最後一面，內心感到內疚，但還是硬著頭皮不回家。直到陳母健康逐漸走下坡，看見媒體報導得知五分局的警員鄭嘉德，被稱為「尋人高手」，才跨區找上鄭嘉德。

鄭嘉德說，很多失蹤人口要到到很簡單，難處是在如何讓失蹤的人敞開心胸返家，陳男就是其中一例，他找到陳男後，了解他沒有在陳父臨終前返家很懊悔，所以對陳男說，要趁著陳母還在時盡孝道，才讓陳男紅了眼眶，返家替父親上香，今日警方宣布，這件失蹤20年的懸案結案。