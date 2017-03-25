金髮男持毒闖關遇檢 抓頭蹲地直呼「為什麼？」
陳嫌被要求「開箱查驗」時，情緒突然失控，連連抓頭、蹲地直呼「為什麼？」（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕有多次毒品前科的新北市陳姓男子，昨天上午搭機到金門，大剌剌地將摻有安毒的褐色粉狀物，放在小磁碗內提在手上，通過安檢線時，X光檢查儀顯示行李有異，請他開箱查驗時，陳男情緒突然崩潰失控，不斷抓著金色捲髮、蹲地連連直呼「為什麼？」，雖然行李內查無違禁物品，卻在他的手透明提塑膠袋內起出8公克安非他命毒品、燈泡吸食器及數支吸管等證物，航空警察局台北分局詢問後依毒品罪送辦。
針對陳嫌過安檢時的失控舉動，萬一陳嫌在飛機上真的毒癮發作，出現「鬧機」的狀況時，航警局表示，如果陳嫌毒癮犯了，在機艙內大鬧，由於陳嫌的行為已違反飛航安全，依航空公司SOP作業模式，機長會選擇最近機場降落，同時通報當地機場的航空警察局人員上機處理，不過至目前為止，我國尚未發生這類情形。
監視器顯示，上午8時50分左右，頂著一頭挑染金色捲髮、戴著醒目白框眼鏡，一身輕便打扮的陳姓男子，走進金屬感應門之後，站在安檢線上等候隨身的手提行李，及放在檢查籃內的隨身背包和手提塑膠袋通過X光檢查儀的掃瞄時，安檢人員察覺陳的行李有異，要求進一步開箱查驗。
航警說，陳男當場垮著臉，向安檢人員追問「天啊，為什麼要檢查我的行李？」企圖阻擾，眼尖的安檢人員在手提塑膠袋內，意外看到4支長短不一、腐蝕燒熔過的怪異吸管，明顯是毒品吸食器的接頭，取出向他詢問時，陳嫌開始煩躁地左抓抓右抓抓，不停地抓著頭髮裝傻。
航警表示，陳嫌跟著他的行李及隨身物品，一路抓著頭到安檢線的角落，當他再度聽到「先生，請打開您的行李箱受檢」，陳嫌突然雙手抱頭蹲下，對著地面喃喃自語長達1分鐘，一旁警戒的安檢人員見狀上前再度要求時，站起身的陳嫌又蹲在櫃子旁，3度連連懊惱地抓著頭髮蹲下又起身，就為了不願打開行李而僵持，直到安檢人員安撫10餘分鐘，飛機都快起飛了才甘心受檢。
警訊時，陳嫌疑似毒癮發作，開始胡言亂語，對於毐品來源不斷跳針說「我生出來的！」，連身上攜帶的3萬元也說「錢也是我生出來的！」完全不配合警詢，至於前往金門的動機，更是拒絕說明；警方說，陳嫌是名玻璃師傅，昨天搭乘遠東航空，上午9時20分的班機前往金門，在8時50分過安檢線時，被X光儀察覺行李有異攔下盤查。
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陳嫌被要求「開箱查驗」時，情緒突然失控，連連抓頭、蹲地直呼「為什麼？」（記者陳恩惠翻攝）
陳嫌被要求「開箱查驗」時，情緒突然失控，連連抓頭、蹲地直呼「為什麼？」（記者陳恩惠翻攝）
航空警察局台北分局偵查隊副隊長侯昆廷説明。（記者陳恩惠攝）
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標題：金髮男持毒闖關遇檢 抓頭蹲地直呼「為什麼？」
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