八旬獨居老翁全裸遭殺害 警調監視器和通聯紀錄追查中

2017-03-25 19:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市驚傳離奇凶殺案！80歲陳姓老翁不與子女同住，自行在外租屋獨居，今天被發現全裸陳屍房內，頭臉被亂刀砍殺約20處，雖然沒有刺破頭骨、無致命傷，卻因出血性休克致死。

警方指出，死者曾於20日和子女聚餐，家人未發現異狀，研判他死亡1至2天，但其他房客也沒感覺奇怪之處，大樓未安裝監視器；老翁為何全裸？有待釐清。已調閱巷口監視器畫面及手機通聯紀錄過濾可疑人物。