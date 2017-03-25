司改會議》參審制或陪審制？王薇君：被害人應有參與權

2017-03-25 19:10

〔記者陳慰慈／台北報導〕歷經2歲姪子王昊遭虐殺的「兒童權益促進會」理事長王薇君，今參與司法改革國是會議第四分組召開的「人民參審或陪審的議題」公聽會，認為未來司法不論是改成參審制或陪審制，重點是都要讓被害人或家屬有從頭到尾參與的機會，才是對他們的尊重。

王薇君說，人民參審制都是在講加害人的人權，被害人跟被害家屬在司法上的權利卻被嚴重忽略，如司法真的有正視被害人或被害家屬，就會知道被害人或家屬要的是參與任何程序的權利，家屬可以依自己的承受度選擇要不要參與，這才是有溫度的做法。

王薇君認為，在人民參審制中，被害人或家屬應也有提出證據的權利，而不是只能像局外人，等著法院通知，這樣令人感覺很糟，沒有被尊重的感覺，而這也是被害人與家屬會生氣的原因，「雖然可能只有極少數的人會願意從頭到尾參與到尾，因參與可能會自己會更痛，但參不參加法庭審判應是讓被害人或家屬自己決定，司法應賦予他們這樣的權利。」

司法院代表表示，被害人參加訴訟制度是司法院現在研議的重要議題，目前已著手修正相關刑事訟訴法，未來不論採取參審制或陪審制，被害是否論罪跟量刑程序都參與，將來進行相關配套會特別注意。