扯！逛五分埔跟女友吵架 男子竟打路過高中生洩憤

2017-03-25 18:57

〔邱俊福／台北報導〕1名19歲的黃姓男子，昨晚9時許跟女友逛北市信義區知名五分埔商圈時，突然跟女友產生口角，竟情緒失控，直接出拳毆打1名迎面過來的無辜男高中生，隨即離去，轄區北市警信義分局五分埔派出所據報趕抵，數小時追查出身分，黃男於家人陪同下到案，訊後依傷害罪嫌送辦。

而這起暴力案件，整個過程的影帶，今天被PO上臉書「爆料公社」社群，引起網友的撻伐，紛紛留言「怎麼不自己去撞牆」、「廢物....欺負小孩」、「可惡」等等。