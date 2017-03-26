獨家》2少女誤信被鬼強姦 幫假道士賣淫賺錢打鬼胎

高市2少女夜遊忠烈祠，竟因身體不適被神棍騙去賣淫。（記者黃佳琳攝）

2017-03-26 00:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市2名少女誤信撿骨維生的林姓男子有法力，能幫她們驅散掉被鬼強姦後，導致懷孕腹中有鬼胎，2少女被林男和他的前妻吳女載去飯店接客2次後，被跟監員警救出；橋頭地院依略誘等罪重判林男和吳女各14年6月和11年徒刑。

判決指出，2名未成年少女「圓圓」和「萱萱」去年6月24日晚上，和友人前往高市忠烈祠一帶夜遊，回家途中，「圓圓」突然身體不舒服出現疑似中邪的症狀，友人趕緊帶她前往西子灣某家廟宇拜拜。

撿骨男扮假道士 裝神弄鬼騙2女

眾人在廟裡參拜時，遇到撿骨維生的林姓男子假冒成道士，林男向「圓圓」和「萱萱」謊稱，她們倆被忠烈祠的軍魂看上，要找她們倆做老婆，建議倆少女最好跟他回家作法處理掉，否則將有生命危險。

少女倆被林男帶到他前女友的住處後，林男稱自己是「東獄大帝」化身，甚至為了防止少女脫逃，連續3晚帶著她們前往公墓作法直到天亮，不讓她們正常入睡，藉此削弱少女理性思考的自主意志，再趁她們意志不清時，假藉神明附身焚香作法，利用「牽亡歌」、「黑令旗」、靈異照片、念咒等方式，營造出詭譎氣氛。

誤信閨密下毒手 萱萱傳訊吐苦水

此時，林男恫嚇、踹踢「圓圓」，逼迫她承認自己做過吸毒、賣淫、向地下錢莊借錢、還對「萱萱」下符咒、降頭等這些不曾做過的事，讓「萱萱」誤以為自己的閨密竟對她下毒手。

「萱萱」事後還透過臉書訊息向友人說，「道士是路上我們無能為力的時候剛好遇到的，不是我們找的，如果沒有遇到他，那個女生早就死了」、「我被下降頭，沒辦法破解，今天被附身，還有懷了鬼胎，可能這幾天，我會死」、「另外一個女的有讓我火到，我當（她）姊妹，下降頭居然是她」、「我被鬼強姦，我不知道，我昨天才知道，因為那個女生下降頭，那個女生見不得我好，所以害我」、「我被鬼強姦，因為我會不知不覺下體痛，痛完流出精液，那個是鬼精液，意思是我已經破處」、「小圓還有下其他降頭，讓我沒有印象，被20個鬼強姦，她都自己說了」等。

謊稱做愛打鬼胎 勾結前妻送賣淫

林男見2少女被他唬得一楞一楞的，被他完全「收服」後，再向少女謊稱要找人做愛，才能把肚子裡的鬼胎打掉，保有活命的機會，少女答應後，林男再找上自己從事按摩業的前妻吳女，請吳女幫忙「摳客」，讓兩名尋芳客（檢方認定兩人不知少女未滿16歲，偵結後不起訴）各花3000元和1400元，讓「萱萱」和「圓圓」分別和他們做「全套」及「半套」。

由於少女自從夜遊離家後就失去音訊，家屬第一時間報警，警方循線鎖定林男涉有重嫌後，在跟監林男時，當場在某家飯店前找到2名失蹤少女並順利逮捕林男和吳女。

橋頭地院審理時，林男和吳女都否認涉案，但被合議庭法官逐一戳破謊言，加上「萱萱」和「圓圓」手中還有錄下林男假冒道士的錄音檔等證物，林男和吳女被依違反刑法略誘罪及兒童及少年性剝削防制條例，重判14年6月和11年徒刑，全案可上訴。