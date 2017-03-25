獨居八旬老翁頭部受創 疑似他殺身亡
2017-03-25 16:50
〔記者洪定宏／高雄報導〕80歲自行在外租屋生活的的老翁，今天中午被屋主發現陳屍家中，高雄警方獲報，赫見他頭部受創，有被器具攻擊的痕跡，疑似他殺，報請檢察官勘驗，也通知其子女到場。
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