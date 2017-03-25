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「以物換毒」二手商店成毒窟

2017-03-25  16:35

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名45歲的郭姓女子，在自立街上經營二手商店，不料實際上卻在販售毒品，還打出以物換毒吸引毒蟲上門，警方埋伏調查多日後持搜索票登門，起出安毒與吸食器，逮到正拿名牌香水交易毒品的郭女與蕭姓男子，以及4名上門買毒的男子，全數帶回偵訊。

警方表示，因該二手商店進出複雜，引起轄區員警注意，經多日調查埋伏，確認有販毒情事，上周六持搜索票登門查緝。

警方當場逮到拿GUCCI香水交易毒品的蕭男與郭女，正在店內查緝時，又有4名不知情的毒蟲上門準備買毒，也一併逮捕帶回，最後在店內起出安非他命毒品20.7公克與吸食器，還在蕭姓男子身上查到皮帶刀，訊後6人全依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方在買毒的蕭男身上發現皮帶刀。（記者王宣晴攝）

    警方在買毒的蕭男身上發現皮帶刀。（記者王宣晴攝）

  • 警方在店內起出安非他命毒品（記者王宣晴翻攝）

    警方在店內起出安非他命毒品（記者王宣晴翻攝）

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