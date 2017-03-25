怪騎士以扇遮面 搖搖晃晃嚇壞鄰車
2017-03-25 16:23
〔記者吳仁捷／新北報導〕「蝦會！這師父怎這樣騎車？」
一名僧人裝扮的騎士，近來騎乘機車出沒新北市樹林一帶，騎車時還用一只羽扇遮在眼前，讓一旁駕駛誤以為這名「師父」是在盲騎，加上他騎車途中，不時搖動扇子，機車龍頭搖搖晃晃險些撞上鄰車，險象環生，民眾發現後不禁憂心，這樣騎車是否涉及危險駕駛；警方說，因民眾沒提供車牌，只能加強取締，減少民眾危險駕駛行徑。
有民眾今天開車經過新北市樹林區大安路段，發現一名男子騎乘車齡30年的「山葉美的機車」，在車陣中搖搖晃晃，引起用路人注意，但當湊近一看，發現僧人裝扮的男子騎車時，用一只羽扇遮住視線，看似「盲騎」，待停等紅燈時一看，赫見該名怪僧竟只在扇面中間，開了約一指縫的開口作為騎車的視線，騎車視野嚴重受限，加上騎士車速不慢，讓民眾憂心可能引發車禍。
警方說，類似盲騎或遮住前方視線騎車，似乎已構成道路管理處罰條例的危險駕駛行徑，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，如果因此致人傷亡，可能還面對更重刑責或民事求償。
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