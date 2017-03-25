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得不償失！ 為作菜強摘鄰居5葉九層塔 男遭移送

2017-03-25  15:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕吳男（54歲）為了作菜，摘鄰居5葉的九層塔，遭制時又對鄰居口出惡言，警方依竊盜及妨害名譽罪嫌將吳男移送雲林地檢署偵辦。

斗六警分局林內分駐接獲民眾報案，指自家屋外所種植的九層塔遭吳姓民眾採摘5葉，被他發現後上前制止，吳嫌疑似惱羞成怒，對其口出惡言，屋主氣不過報警提出告訴，警方到場將吳嫌帶回偵辦，發現5葉九層塔重量僅0.81公克。

吳嫌表示，因作菜需要，在未經屋主同意下，摘取屋主栽種在屋前的九層塔，警方指出，吳嫌雖然是一時貪小便宜，在未經所有人同意下摘取他人所栽種農作物，但觸犯刑法竊盜罪罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，呼籲民眾不要為了貪一點小便宜，隨意拿取他人物品，以免觸法得不償失。

警訊後吳嫌被依竊盜及妨害名譽罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

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  • 5葉的九層塔，總重才0.81公克。（記者詹士弘翻攝）

    5葉的九層塔，總重才0.81公克。（記者詹士弘翻攝）

  • 隔壁鄰居的九層塔可別亂摘，以免觸法。（記者詹士弘翻攝）

    隔壁鄰居的九層塔可別亂摘，以免觸法。（記者詹士弘翻攝）

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