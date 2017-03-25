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消防隊房舍年久失修 耐震力不佳、外牆磁磚剝落…

2017-03-25  15:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕消防局第七大隊中港、中區及信義分隊等老舊辦公廳舍，不僅建物耐震能力不佳，更出現嚴重漏水、外牆磁磚剝落等情形，既危險又克難。市議員江肇國今（25）日表示，市府應儘速爭取預算補強改善，讓消防弟兄能有舒適安全的工作環境。

江肇國說，消防弟兄工作辛勞，上班時間幾乎以分隊為家，辦公廳舍的環境直接影響他們的精神及士氣。但中港、中區及信義分隊的辦公廳舍，921大地震後建築結構嚴重受損，卻苦無經費修繕補強。

他指出，中港分隊廳舍已使用35年，不僅沒有電梯設備，牆面也出現多處壁癌，地下室亦有漏水情形；中區分隊牆面多處裂縫、浴廁也有漏水情況，讓消防隊員生活好克難；信義分隊也有耐震安全的疑慮，以及磁磚剝落、壁癌等情況。

江肇國指出，行政院推出前瞻基礎建設計畫，市府各局處都紛紛提報預算需求。他認為，除了市府爭取到的山手線、捷運藍線等軌道建設經費外，消防辦公廳舍等基礎設施，也應極力納入提列項目，積極向中央爭取經費。

消防局長蕭煥章表示，這3個分隊都有修繕需求，今年已編列750萬進行中區分隊耐震補強修繕，中港與信義分隊耐震補強修繕經費約5100萬元，則專案向行政院申請前瞻基礎建設計畫，希望能獲中央全力支持，以強化消防廳舍安全與改善居住環境。

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  • 九二一大地震後，消防局中港分隊建築結構嚴重受損，卻一直未修繕補強。（記者黃鐘山攝）

    九二一大地震後，消防局中港分隊建築結構嚴重受損，卻一直未修繕補強。（記者黃鐘山攝）

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