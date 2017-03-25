司改會議》司法院：參審制可提升人民對司法信賴

2017-03-25 15:50

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法改革國是會議第四分組今天召開「人民參審或陪審的議題」公聽會，律師全聯會代表李宜光律師說，若採陪審制，現行的刑事審判制度都要「砍掉重練」；司法院認為，「參審制才是最好的選擇！」可提升人民對司法的信賴。

司法院代表人陳思帆表示，經過研究，在提升司法信賴度成效上，參審制優於陪審制，期待以大規模參審制度，達成「用合作取代孤立、用對話化解封閉」；司法院代表人紀凱峰也指出，參審制提供很好的場域，讓專業法官與民眾能有一個溝通機制，雙方互相了解溝通，可有效提升人民對司法的信賴。

司改會執行長高榮志則說，如果參審和陪審制只能選一種，希望是陪審制，因為它是「夢中情人」，陪審制在維護公平法院不遺餘力，且人民才是主角，法庭活動要讓人民聽得懂，才會不再神秘、口語化。