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毒品搞童趣﹖跳跳糖也淪陷

2017-03-25  15:07

〔記者許國楨／台中報導〕你的孩子在吃糖還是毒？

近年新興毒品犯濫，毒販為引誘青少年吸毒將毒品包裝成糖果、咖啡等零食或飲料，19歲的劉姓年輕人因開車違停遇攔查，被警方在車內找到卡通圖案包裝的彩色糖果，劉男一度辯稱是用來整人的跳跳糖，結果透過毒品簡易檢驗包初驗，竟是含有搖頭丸成分的二級毒品，警方看他年紀輕輕苦口婆心勸誡「毒品千萬不要碰，還是戒了吧」。

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊長戴琬翔，前晚帶班巡邏行經北屯區文心路、梅川東路時，發現一輛白色自小客紅線違停，車上劉姓駕駛遇到盤查時面露緊張神色，戴員直覺有異，果真在中央扶手置物箱發現3包卡通圖案包裝的彩色糖果。

警方詢問時劉男開始答非所問，說詞反覆辯稱「不知道是甚麼」、「是朋友送給我準備用來整人的跳跳糖」，警員立即透過毒品簡易檢驗包初驗，竟是含有搖頭丸成分的新興毒品跳跳糖，立即將他帶回偵訊。

劉男警訊中供稱，因好奇想要嚐鮮，這3包吃了會HIGH的毒品是朋友給他的，戴員看他年紀輕輕不禁苦口婆心勸誡「毒品千萬不要碰」，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

保安大隊大隊長蔡元戎則表示，近年新興毒品犯濫，現在的毒品已經長得不像是毒品，毒販為引誘青少年吸毒，紛紛將毒品包裝成糖果、科學麵、咖啡、奶茶等饒富童趣的零食或飲料吸引青少年，帶來的潛在成癮性非常高，呼籲家長多注意關懷。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方盤查白色自小客。（記者許國楨翻攝）

    警方盤查白色自小客。（記者許國楨翻攝）

  • 警方在車內發現3包卡通圖案包裝的彩色糖果。（記者許國楨翻攝）

    警方在車內發現3包卡通圖案包裝的彩色糖果。（記者許國楨翻攝）

  • 警方透過毒品簡易檢驗包初驗，竟是含有搖頭丸成分的毒品跳跳糖。（記者許國楨翻攝）

    警方透過毒品簡易檢驗包初驗，竟是含有搖頭丸成分的毒品跳跳糖。（記者許國楨翻攝）

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