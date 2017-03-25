警獨攀合歡東峰失蹤 搜救14天後行動暫時中止
2017-03-25 14:39
台中市政府警察局員警潘富萬10日攀爬合歡東峰後失蹤，花蓮、南投、台中等救難團體發動搜山。（花蓮縣消防局提供）
〔記者王錦義／花蓮報導〕台中市政府警察局員警潘富萬於本月10日，向家人表示要攀爬合歡東峰，獨自騎車上山後，當日晚間並未返回台中市住家，隔日心急如焚的家屬報案求助，歷經花蓮縣、南投縣、台中市政府消防局、許多民間團體與軍方，動員近千名人次，14天來經地毯式搜索都未發現潘姓員警蹤影，考量消防人力與救災能量，今天宣布暫時中止。
花蓮縣消防局指出，14天內搜救人員早出晚歸，足跡遍及合歡東峰、合歡尖山、合歡主峰、小奇萊、黑水塘山屋、成功山屋、武嶺下方峭壁斷崖等地，然經過多日不斷救援，均未發現潘姓員警蹤影，考量消防人力與救災能量，仍應回歸服務大多數民眾救災與救護的需求，因此不得不做出中止搜救的決定，但若民眾有新的線索也歡迎提供，以重啟搜救行動。
獲家屬同意公布潘富萬失蹤當日監視器拍下的特徵畫面：頭戴銀色四分之三罩安全帽、黃色兩截式雨衣、黑色手套、脖子圍白色毛巾、內穿襯衫或POLO衫及黑色外套（肩部有橘色線條），在3月10日下午1到6點間，在合歡東峰附近看過此特徵的民眾，請與花蓮縣消防局聯繫：03-8462119分機3210。
這次參與搜救單位合計有花蓮縣消防局第一大隊、花蓮縣新秀、花蓮、仁里義消分隊、南投縣、台中市政府消防局、台中義消空拍分隊、台中市警察局空拍小組、台中市霧峰警分局、內政部空中勤務總隊、中華民國山難救助協會中區委員會、陸軍航特指揮部武嶺寒訓基地、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、神鷹山區搜救隊、林務局東勢林管處、保七總隊第九大隊、太魯閣國家公園管理處。
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