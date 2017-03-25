高雄港最後一塊禁區開放 陳菊率樂迷登「南霸天」
2017-03-25 13:29
高雄港最後一塊禁區開放，高雄市長陳菊率樂迷登上「南霸天」舞台。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕大港開唱今、明兩天在駁二藝術特區熱力演出，今年除了找來酒井法子、王世堅等多位話題性十足的嘉賓演出外，其中最大的賣點之一「大港橋」也正式啟用，高雄市長陳菊更率領樂迷們跨港、跨橋，步入蓬萊商港區這一塊海港的最後一塊禁區，直登大港開唱最大的「南霸天舞台」。
陳菊說，港橋跨過了三號船渠，到達了蓬萊商港區這「禁區」，象徵了港區的解放與市港的共生共榮；長年以來市政府致力於市港合一，現階段市府即將與港務公司合組開發公司，就是要以市港合作的方式，朝向市港合一的目標前進，活化高雄市的水岸，開拓市民生活的新空間。
高市文化局指出，今年特別與港務公司合作，將大港開唱的範圍伸入了不易進入的蓬萊商港區，此合作不但連接海港與陸地的兩端，更在高市府與港務公司合組聯合開發公司的前夕，象徵了市港合作開發進入了一個新的階段，未來合組的公司將扮演對外招商、開發港區的重責大任，以更有活力、更有創意、更具商機的方式，創造市民更好的未來。
今年的大港開唱打破過去紀錄，入場卷早已完售，會如此受到樂迷支持的原因，除了卡司堅強、活動盛大外，更重要的是今年大港開唱搭了一座120公尺的大港橋連接蓬萊商港區，開放全新的領域，帶領大家走入過去到不了「禁區」，進入真正的高雄大港，在一片環海的港區中，進行最生猛、最原味、最海味的大港開唱音樂祭。
能在這個難得對外界開放的禁區舉辦大型活動，文化局也期許以流行音樂為先驅，活化這一個地區，開發一個新的場地、發現一個新天地、一個海港城市的新未來。
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