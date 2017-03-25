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紫斑蝶季開鑼 蝶況不佳民眾轉賞花

2017-03-25  13:18

〔記者林國賢／雲林報導〕2017林內鄉紫斑蝶季今天上午開鑼，雖氣候條件不佳，僅見零星紫蝶，仍吸引許多民眾到林內踏青賞花玩遊戲，熱鬧滾滾。

紫斑蝶季在林內鄉公所前廣場開幕，縣長李進勇、立委劉建國、林內鄉長張維崢、代表會主席許林玉琴等啟動紫蝶摩天輪宣告活動開始，並與紫蝶仙子合影打卡「到此一遊」。

張維崢表示，紫斑蝶是台灣重要自然生態財產，延續11年的紫蝶季，每年吸引成千上萬遊客到雲林賞蝶，一起見證雲林人對自然生態的保護，而紫蝶也成為雲林重要的自然觀光資源。

今天天氣並不適合紫斑蝶遷徙，只有零星蝶況，許多專程賞蝶民眾不免失望，不過，公所安排小農市集、紫蝶互動樂園等活動，加上在觸口種植的蜀葵已經盛開，民眾仍是玩的盡興而歸。

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  • 縣長李進勇（右4）、林內鄉長張維崢（右3）主持紫斑蝶開幕儀式，邀請大家來林內賞蝶。（記者林國賢攝）

    縣長李進勇（右4）、林內鄉長張維崢（右3）主持紫斑蝶開幕儀式，邀請大家來林內賞蝶。（記者林國賢攝）

  • 林內公所種植蜀葵已經盛開，成為民眾拍照熱點。（記者林國賢攝）

    林內公所種植蜀葵已經盛開，成為民眾拍照熱點。（記者林國賢攝）

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