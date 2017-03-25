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暗夜聽聞「救命」聲 巡邏警救起摔坑保全

2017-03-25  13:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所所長王崧年、員警黃金煌，凌晨巡經桃園區新埔八街一處工地時，聽到有男子不斷呼喊「救命」，立即下車徒步進入工地尋找聲音來源，在工地一處約3米深的坑洞中，發現陷落其內的53歲呂姓男子，立即通報119救護人員趕抵將他拉起送醫，呂男全身多處擦傷、右腳骨折變形，所幸沒有生命危險。

警方表示，呂男是工地保全，凌晨執行工地巡邏勤務，因視線不好不慎摔落坑洞；呂男表示，摔落後身體痛到無法動彈，坑洞內又有部分積水，他無法爬起只能拚命大喊救命求援，黑暗中看到員警探頭瞬間，心中的大石終於放下了。

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  • 警方巡邏聽到陣陣呼救聲，在工地坑洞救起摔落的保全。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

    警方巡邏聽到陣陣呼救聲，在工地坑洞救起摔落的保全。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

  • 半夜巡工地，保全不慎摔落的坑洞。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

    半夜巡工地，保全不慎摔落的坑洞。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

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