蜜腿正妹照迷惑 醫師被詐10萬

2017-03-25 13:41

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市1名35歲王姓男醫師，上週末在臉書遇到1名女子主動搭訕欲援交，因該女PO的人頭照為一雙修長美腿，非常誘惑，又裝可憐，佯稱家裡有經濟壓力，雙方約定以4千元代價性交易，王男即被騙往超商以買遊戲點數方式，陸續共被詐10萬4千元，卻連對方一面都沒見到，氣得報警。

警方說，王姓男醫師上週末在臉書遇到一名陌生蜜腿正妹主動加好友，並傳訊表示自己因家庭經濟因素有兼職援交，全套服務一次收費4千元，王男禁不起對方一再遊說，到超商購買4千元遊戲點數，並將儲值帳號密碼傳給對方，對方收到後卻沒現身，反而要王男加LINE，並表示擔心王男是便衣警察假冒，要求再提供10萬元遊戲點數做為擔保，等見面後確定不是警察就會全數歸還。

王男依指示加購點數時，有超商店員好意提醒可能遇到詐騙，王男不但不領情，還為了避免一次買太多點數引來店員關心，花了1個半小時走遍8家超商分批購買，好不容易買足十萬元點數給對方，對方卻仍不肯現身，不斷找理由要求再加碼，王男才驚覺被騙，前後花了10萬4千元。

警方指出，這類假援交詐騙手法通常都使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，隨機找尋民眾搭訕聊天套取個資，再捏造「家境貧苦」、「遭酒店老闆壓榨」等說詞勾起被害人同情心，要求購買遊戲點數供辨識身分或保證金才可以見面，若被害人不從，甚至會打著黑道幫派名義恐嚇被害人，指責其戲弄小姐、看不起兄弟等，表示已掌握被害人個資，若不繼續購買遊戲點數交付，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利。

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