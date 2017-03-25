啃老族遇警心虛交毒 求警不要通知父母

2017-03-25 12:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子毒癮發作卻遇警，心虛假裝停機車早被識破，高雄新興中山所員警上前盤查，黃男只好乖乖繳毒2.65公克，警方發現黃男是啃老族，缺錢買毒就騙父母要零用錢，他怕父母以後會不給錢，竟央求警方不要告訴通知家人。

中山路派出所今日表示，黃男（35歲）單身和父母同住，不僅失業還染上毒癮，是轄內毒品治安顧慮人口，員警巡邏經七賢、南台路口，發現他騎車東張西望，形跡十分可疑，警方故意上前查探，黃男見狀心虛，假意要路邊停車，東摸西喬神色緊張。

巡佐沈公明發現他是治安顧慮人口，劈頭便問：「還在施用毒品？」黃男口吃地回稱「沒有」，但眼神游移心虛不已，警方突破心防直問「身上有沒有帶毒品？」黃男結巴說「我...我...」，員警要他自己交出來，黃男乖乖地交出毒品。

黃男供稱失業在家，靠父母供應生活費，但因交到壞朋友被慫恿吸毒，他感嘆說：「1月才剛出獄又被逮」，他還向警方求情，問「剛主動交毒算自首嗎？」還拜託警方不要告訴父母，否則不給他生活費，令員警唏噓、搖頭。

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