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高雄港查獲走私相思鳥 疑中國種全撲殺

2017-03-25  12:44

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港一艘雜貨輪暗藏133隻走私紅嘴相思鳥，經檢驗為中國種鳥，為防禽流感擴散全部撲殺。

海巡署第五岸巡總隊今天表示，24日上午於高港21號碼頭檢查來自金門雜貨輪，船艙一輛報廢車輛竟傳來微弱但清脆「啾啾」鳥鳴聲，安檢人員驚覺詳查，翻開後行李廂發現2具鳥籠，由於高雄湖內區養鴨場因檢H5N6檢測陽性反應，安檢人員封鎖現場，通報動植物防疫檢疫局高雄分局人員穿防護衣拆裝。

檢疫人員將照片傳到屏東科技大學附設野生動物保育服務中心，初步驗定為中國種境外移入之二級保育動物「紅嘴相思鳥」，為免接觸病菌於碼頭撲殺，並對車輛及籠具消毒。

海巡人員表示，船上有9輛報廢汽車，船長供稱「不知道內藏活鳥」，至於貨主為旗津商人，已通報到案說明，經瞭解為走私販賣牟利。

鳥界人士指稱，紅嘴相思鳥俗稱為紅嘴鳥、紅嘴玉、五彩相思，外型豔麗，叫聲清脆悅耳，活潑好動，「因好看又好聽，為常見觀賞籠鳥。」

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