泰女假自由行來台真賣淫 遭嫖客打劫

2017-03-25 11:41

［記者黃旭磊／高雄報導］泰籍女子以觀光名義來台賣淫，遭嫖客打劫呼救，警民合力逮人。

左營警分局新莊所長黃立凡今天表示，提女（26歲）假借自由行名義來台從事性交易，19日透過通訊軟體微信，與王嫌（30歲，公共危險、過失傷害）約定以3千元代價交易，完事後，2人到瑞豐夜市吃晚餐，王嫌見提女對路生疏、語言不通，竟於南屏、新勝路口附近搶走她的皮包，並將提女拖倒在地。

提女不顧右手肘擦傷，大聲呼叫，熱心路人侯姓及鄭姓男子將王嫌壓制在地，警方也到場逮人，扭送途中，王嫌討饒說，「被外國仔追，壓在地上，頭很痛」。

王嫌供稱，失業缺錢，僅剩3千元買春花光，見對方人生地不熟起念行搶，遭逮後相當懊悔。警方清查皮包內有新台幣5421元及行動電話2支，訊後案依搶奪罪移送法辦，至於提女則依社會秩序維護法裁罰，送收容所等待遣送出境。