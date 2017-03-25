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蘇花公路遊覽車與混凝土車對撞 僅小客車通行

蘇花公路110.7公里處發生遊覽車與預拌混凝土車對撞。（記者江志雄翻攝）

2017-03-25  11:38

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花公路110.7公里處，今天上午10點發生南下預拌混凝土車與北上遊覽車對撞事故，一度造成南北雙向交通受阻，所幸遊覽車內沒有乘客，事故無人傷亡。經過處理，目前開放小客車通行，預估約1小時後恢復全面通車。

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  • 遊覽車頭受損，幸無人傷亡。（記者江志雄翻攝）

    遊覽車頭受損，幸無人傷亡。（記者江志雄翻攝）

  • 預拌混凝土車身損壞。（記者江志雄翻攝）

    預拌混凝土車身損壞。（記者江志雄翻攝）

  • 兩車對撞，造成蘇花公路交通受阻。（記者江志雄翻攝）

    兩車對撞，造成蘇花公路交通受阻。（記者江志雄翻攝）

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