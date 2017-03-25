聲討傳統領域 卡大地布封路要主權

2017-03-25 11:34

〔記者陳賢義／台東報導〕不要用法來分裂原住民族！台東知本卑南族卡大地布部落今在「陸發岸」祭祖，自主宣告傳統領域，封閉南迴台9線南下道路表決心；部落主席林金德表示，台灣原住民族目前雖受中華民國管轄，變成政治上的附庸體，仍應比照文明國家，建立國與國的對等關係。

林金德表示，享有完全的自然主權，保有祖先原有對土地、山域、河域、海域及獵場管理與使用的權力，維持自己的風俗習慣及文化祭儀，建立獨立自主的部落體制和生活方式，我們堅持「部落的領域，部落來規劃」、「部落的未來，部落去努力」，堅持台東的好山好水，是留給熱愛及保護這塊土地的「人與動物」，對於領域內破壞環境生態的開發利用，我們不會同意並捍衛到底。