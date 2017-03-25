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紅牌重機擦撞汽車 路過護理師熱心搶救騎士仍不治

2017-03-25  11:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕紅牌重機許姓男騎士今晨行經高市新興鬧區，不知何故與同向自小客車擦撞，失控人車滑行20多公尺，頭部重創OHCA昏迷無心跳，剛下班的一名護理師恰巧經過，第一時間為男騎士急救，許男被送到醫院搶救，直到清晨仍告不治。

肇事的自小客車蔡姓男子（32歲）酒測值為0，他表示，只知道後方突然冒出1輛紅牌重機，不久就聽到車子碰撞聲音，然後重機倒地滑行，還冒出磨擦火花，當時不清楚車禍怎麼發生；警方表示，因大型重機駕駛許男（24歲）無法抽血檢測，有無酒駕需待檢察官相驗。

新興警方初步調查，今天凌晨0點20分左右，高市中山路北向車道發生汽機車擦撞死亡車禍，肇事的汽機車均由中山路南往北向直行，自小客車欲右轉至中山路與民生路圓環停車場，右轉之際突見右後方許男所騎的紅牌重機車駛出，重機失控發生碰撞，再倒地滑行1、20公尺。

救護車尚未趕到前，一名醫院護理師騎車經過車禍地點，立刻把機車停於路旁，主動加入搶救行列，不斷為重傷命危的騎士CPR，令路人十分感動，許男送醫後作告不治。

警方依過失致死罪移送檢方偵辦，相關肇事責任將送交車禍事故鑑定委員會判定。

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  • 高市鬧區凌晨發生死亡車禍，紅牌重機騎士與自小客車擦撞，重機騎士送醫不治。（記者黃良傑翻攝）

    高市鬧區凌晨發生死亡車禍，紅牌重機騎士與自小客車擦撞，重機騎士送醫不治。（記者黃良傑翻攝）

  • 一名醫院護理長（左二）恰巧行經車禍路段，立即加入搶救行列，跪地為命危的重機騎士CPR。（記者黃良傑翻攝）

    一名醫院護理長（左二）恰巧行經車禍路段，立即加入搶救行列，跪地為命危的重機騎士CPR。（記者黃良傑翻攝）

  • 自小客車與紅牌重機擦撞剎那，重機倒地滑行磨地火花四濺，怵目驚心。（記者黃良傑翻攝）

    自小客車與紅牌重機擦撞剎那，重機倒地滑行磨地火花四濺，怵目驚心。（記者黃良傑翻攝）

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