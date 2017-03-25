紅牌重機擦撞汽車 路過護理師熱心搶救騎士仍不治
2017-03-25 11:34
〔記者黃良傑／高雄報導〕紅牌重機許姓男騎士今晨行經高市新興鬧區，不知何故與同向自小客車擦撞，失控人車滑行20多公尺，頭部重創OHCA昏迷無心跳，剛下班的一名護理師恰巧經過，第一時間為男騎士急救，許男被送到醫院搶救，直到清晨仍告不治。
肇事的自小客車蔡姓男子（32歲）酒測值為0，他表示，只知道後方突然冒出1輛紅牌重機，不久就聽到車子碰撞聲音，然後重機倒地滑行，還冒出磨擦火花，當時不清楚車禍怎麼發生；警方表示，因大型重機駕駛許男（24歲）無法抽血檢測，有無酒駕需待檢察官相驗。
新興警方初步調查，今天凌晨0點20分左右，高市中山路北向車道發生汽機車擦撞死亡車禍，肇事的汽機車均由中山路南往北向直行，自小客車欲右轉至中山路與民生路圓環停車場，右轉之際突見右後方許男所騎的紅牌重機車駛出，重機失控發生碰撞，再倒地滑行1、20公尺。
救護車尚未趕到前，一名醫院護理師騎車經過車禍地點，立刻把機車停於路旁，主動加入搶救行列，不斷為重傷命危的騎士CPR，令路人十分感動，許男送醫後作告不治。
警方依過失致死罪移送檢方偵辦，相關肇事責任將送交車禍事故鑑定委員會判定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小英「送船」創50年首例 傳是為了這國家...
- 冰球》中國毆打台灣球員 賽會公布懲處結果！
- 在地攝影家義拍 偏校樂拍畢業照
- 苗縣研擬畜牧場管理自治條例 業者吐苦水
- 備戰斯巴達障礙跑 正妹林珈安頂樓特訓
- 慈濟援建台東9校 光明國小新校舍落成
- 紫斑蝶飛越林內 每分鐘最多220隻
- 天氣漸熱蚊蟲多 中藥「防蚊包」搶手
- 【往事留聲機 】向路燈乾杯
- 冰球》中國球員打人符合規則？台灣球迷氣的是這件事（影音）
- 林依晨現身寧夏夜市 被這碗食物嚇到了...
- 自由廣場》中研院技轉依規定辦事
- 威爾史密斯退出 柯林法洛有望參演《小飛象》真人版
- 1萬5千分 艾德瑞吉11年達陣
- 蘇花改永樂段堆積土石 地方憂釀災
- 廚餘變身有機肥 30公噸免費拿
- 「找夥伴打群架」 科技部長讚企業
- NBA》歐尼爾揭幕儀式 Kobe、禪師齊祝賀
- 冷氣團南下！各地逐漸起風、北部降雨
- 故宮小編招親就是狂！ 求婚者踏破門檻 釣出各路小編
- 《唐頓莊園》女星 自爆14歲時罹患飲食障礙症
- 緬甸軍迫害頻傳 聯合國要查
- 由北而南轉濕冷 北部明起下探12度
- 20歲女癌末 提前慶生、如願拍婚紗
- 經典賽》不靠MLB球星寫佳績 3細節窺見日本為何強
- 倫敦恐攻嫌犯 土生土長英國人
- 身障團體 盼輪椅族能行無礙
- 深陷裸照門 亞曼達賽佛瑞產下女娃升格當媽！
- 放空機構渾水︰輝山公司價值接近零
- 水銀溫度計不能隨身帶上機
- 自由廣場》大毒梟無保請回...
- 證券行情表、證券表格
- 【微小說】後悔藥
- 自由廣場》考考 妣妣 太太 三三
- 美前防長裴利：面對軍事威脅 應先透過外交解決
- 今明北台濕冷 下週一回溫
- 楊國強出任駐泰國代表 高層無法忽視這重要性...
- 開南商工校園徵才 企業主皆校友
- 第六次核武試驗 美官員：北韓準備好了
- 小龍女二度報警抓母 吳綺莉涉恐嚇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紅牌重機擦撞汽車 路過護理師熱心搶救騎士仍不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分