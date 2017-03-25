蘇花公路車禍 111公里處交通中斷

2017-03-25 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕蘇花公路111公里處在今日上午10時左右，有輛遊覽車與水泥車發生擦撞，由於兩輛大車堵住雙向車道，因此目前現場處於交通中斷的狀況，警方表示待清理好車禍現場後，就可放行通車。

據《蘋果日報》報導，遊覽車和水泥車對撞後，遊覽車左前方明顯受損，幸好沒有任何人受傷，至於車禍發生原因仍須進一步調查。