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蘇花公路車禍 111公里處交通中斷

2017-03-25  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕蘇花公路111公里處在今日上午10時左右，有輛遊覽車與水泥車發生擦撞，由於兩輛大車堵住雙向車道，因此目前現場處於交通中斷的狀況，警方表示待清理好車禍現場後，就可放行通車。

據《蘋果日報》報導，遊覽車和水泥車對撞後，遊覽車左前方明顯受損，幸好沒有任何人受傷，至於車禍發生原因仍須進一步調查。

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  • 蘇花公路111公里處今日發生車禍。圖為蘇花公路示意圖。（資料照，記者花孟璟攝）

    蘇花公路111公里處今日發生車禍。圖為蘇花公路示意圖。（資料照，記者花孟璟攝）

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