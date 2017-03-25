高雄情人碼頭傳槍響 男子握槍頭部中彈

2017-03-25 08:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄茄萣區興達港情人碼頭清晨傳出槍響，警方獲報趕抵現場時，見到一名林姓男子（28歲）頭部中彈，但手中握著一把手槍倒臥在血泊中，救護人員將他送往台南市立醫院急救，一度傳出沒有呼吸心跳，但醫護人員不放棄，持續搶救中。