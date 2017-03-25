同志酒吧剛開幕就被檢舉 老闆：沒做黑的啦

2017-03-25 06:59

〔記者王捷／台南報導〕台南一名曾姓業者看中同志市場，盤下一間過去有女公關陪酒的PUB，大改裝潢成為同志酒吧，不過才剛開幕，就疑似被檢舉，有民眾認為同志酒吧在晚間「太吵」，妨害住戶安寧，曾男見警方盤查後一臉尷尬，向警方解釋說：「我們沒做黑的啦，很單純。」

同志酒吧遭檢舉後，市警二分局博愛派出所長張簡旻正獲報後，帶著警員到酒吧臨檢，他告知曾男因為酒吧音量太大遭投訴，曾男相當不滿，詢問所長投訴者是否為鄰居，但所長向他表示無法透露，張簡旻正也說，其實不會太吵，但很好奇酒吧內怎麼都是男性，因為過去臨檢時，還有女公關在坐檯。

這時曾男才說，開這間同志酒吧，是為了服務特定族群，因為台南的同志人數比較少，所以才想開一間酒吧讓同志聚會，上週才開幕，都是服務熟客居多。

曾男解釋完後，警方不知道該說什麼，曾男笑說，他們沒有做黑的啦，沒有像以前那樣有小姐坐檯。張簡旻正聽完後，將證件還給曾男然後返回警所。