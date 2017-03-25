| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

同志酒吧剛開幕就被檢舉 老闆：沒做黑的啦

2017-03-25  06:59

〔記者王捷／台南報導〕台南一名曾姓業者看中同志市場，盤下一間過去有女公關陪酒的PUB，大改裝潢成為同志酒吧，不過才剛開幕，就疑似被檢舉，有民眾認為同志酒吧在晚間「太吵」，妨害住戶安寧，曾男見警方盤查後一臉尷尬，向警方解釋說：「我們沒做黑的啦，很單純。」

同志酒吧遭檢舉後，市警二分局博愛派出所長張簡旻正獲報後，帶著警員到酒吧臨檢，他告知曾男因為酒吧音量太大遭投訴，曾男相當不滿，詢問所長投訴者是否為鄰居，但所長向他表示無法透露，張簡旻正也說，其實不會太吵，但很好奇酒吧內怎麼都是男性，因為過去臨檢時，還有女公關在坐檯。

這時曾男才說，開這間同志酒吧，是為了服務特定族群，因為台南的同志人數比較少，所以才想開一間酒吧讓同志聚會，上週才開幕，都是服務熟客居多。

曾男解釋完後，警方不知道該說什麼，曾男笑說，他們沒有做黑的啦，沒有像以前那樣有小姐坐檯。張簡旻正聽完後，將證件還給曾男然後返回警所。

廣告
  • 台南一間新開幕的同志酒吧，遇上警方臨檢，老闆尷尬笑說，他們沒做黑的。（記者王捷翻攝）

    台南一間新開幕的同志酒吧，遇上警方臨檢，老闆尷尬笑說，他們沒做黑的。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同志 同志酒吧 同性婚姻 臨檢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：同志酒吧剛開幕就被檢舉 老闆：沒做黑的啦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.