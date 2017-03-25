宜市凌晨民宅火警 火勢猛烈濃煙竄天

宜市凌晨住宅火警，目前火勢已滅。（記者林敬倫翻攝）

2017-03-25 03:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市城隍街44、46、48號凌晨1點58分發生住宅火警，宜蘭縣消防局獲報後出動宜蘭、員山、壯圍分隊人車前往救災，初步了解燒起來的屋子是間空屋，無人受困與傷亡。

住附近的陳姓民眾表示，聞到惡臭出門一看是發生火警，消防隊員仍在以強力水柱滅火搶救，目前火勢已撲滅。