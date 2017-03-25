獨家》客運甩死女學生 時速曾高達72公里
2017-03-25 02:00
蘇女陳屍地點離客運約100公尺。（記者吳政峰翻攝）
〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕15歲蘇姓國三女生，23日搭乘基隆客運返家，37歲陳姓司機過彎速度過快，蘇女遭甩落中門階梯，同車的13歲妹妹想伸手拉她，說時遲那時快，中門竟被蘇女撞開，墜落路面身亡，基隆地檢署檢察官24日檢視相關跡證，依業務過失致死罪嫌，諭令陳男以5萬元交保。
據悉，陳男稱當時時速約5、60公里，但根據肇事客運上那顆比「大餅」還準確的數位型行車紀錄器，在客運煞停前幾秒，曾測到時速72公里，高於該路段限速50公里。
基隆客運副總經理黃治淮回應，肇事客運平均時速約為60公里，而在事故處前200公尺處，曾有一名乘客下車，換句話說，客運要在200公尺內，從時速0加速到72公里，這種可能性，由專業鑑定機構調查較妥適。
黃治淮指出，遺體在客運後方100公尺處，記錄雖顯示時速72公里，但不知道精確的時間點在哪，為了還原真相，已請檢方把行車紀錄交給第三公正單位判讀，交叉比對數據、時間、地點，給家屬一個交代。
黃治淮說，每位乘客都有乘客險與強制險，蘇女家屬初步可先獲得400萬元保險理賠，而後續賠償與治喪事宜，將盡最大誠意與家屬討論，擔起應負的責任。
台北區監理所所長李應當表示，客運出廠時，須通過車輛安全審驗中心驗證，與肇事車輛同款的車子，全國尚有7輛，24日已派技師全面體檢，均無問題。
黃治淮表示，為求安全與慎重，基隆客運旗下3輛同型車，即日起全數停駛，待找出肇因與防護措施後，才會再度上路。
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