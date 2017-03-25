夫入獄、妻吸毒 可憐4子女浪跡街頭

2017-03-25 00:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園市徐姓男子與妻子育有4名子女，2年多前徐男因涉犯強盜案入獄服刑，妻子又染上毒癮無力工作，竟帶著最大9歲、最小2歲的4名子女浪跡街頭，桃園地院法官認為徐男和妻子未善盡責任，裁定停止夫妻親權，4名子女監護權歸桃園市府。

判決指出，徐妻把錢都拿來買毒品，沒錢生活便帶著子女流浪，靠乞討或寺廟濟助過活，子女生病也沒錢看病，幼子曾因腸胃炎虛脫，路人發現協助就醫。

判決指出，徐妻帶著子女流浪1年多後因吸毒被查獲，4子女才結束流浪生涯，被安置在寄養家庭，市府也向法院聲請停止親權。