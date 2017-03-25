夫入獄、妻吸毒 可憐4子女浪跡街頭
2017-03-25 00:31
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 桃園市徐姓男子與妻子育有4名子女，2年多前徐男因涉犯強盜案入獄服刑，妻子又染上毒癮無力工作，竟帶著最大9歲、最小2歲的4名子女浪跡街頭，桃園地院法官認為徐男和妻子未善盡責任，裁定停止夫妻親權，4名子女監護權歸桃園市府。
判決指出，徐妻把錢都拿來買毒品，沒錢生活便帶著子女流浪，靠乞討或寺廟濟助過活，子女生病也沒錢看病，幼子曾因腸胃炎虛脫，路人發現協助就醫。
判決指出，徐妻帶著子女流浪1年多後因吸毒被查獲，4子女才結束流浪生涯，被安置在寄養家庭，市府也向法院聲請停止親權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 冰球》中國賽前放話打爆台灣 贏球又打人超沒品
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 炸雞吃一半球飛來 男子帥氣單手接殺
- 台中文心路大墩10街至11街段 可臨停了
- 天氣多變難結果 屏東瓜農滿臉苦瓜
- 棒壇若再分裂 林德福願下台
- 角色比一比！ 《動物方城市》被控剽竊
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 明信片這樣寫 中國郵局崩潰怒改「中國台灣省」
- 放水考試委員 年金改革絆腳石
- 晚間最新！被女兒大義滅親後 吳綺莉不耐要記者去吃X！
- 利菁淚爆和解飯錄音內容 羅霈穎撇嗆媽媽死的好
- 接見美前防長裴利 總統：盼台美往繁榮穩定發展
- 七股拚觀光 鹽田海堤觀夕大道完工
- 經典論戰／百萬票房撐腰 還有沒有下一屆?
- 30年來產量最少 初鹿梅子只剩2成
- 百年條紋衫 法式經典登台
- 減碳寫新頁 嘉市點亮1.3萬盞LED燈
- 高跟鞋教堂 秀巴洛克光雕
- 自由廣場》「非外交」部長
- 證券行情表、證券表格
- 自由談》三二九撕裂台灣十三年
- 宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評
- 自由廣場》警方竟擅自公布攔查錄影
- 印度國會議員拿拖鞋猛K空服員 5航空公司聯合拒載
- 時尚織夢2：Louis Vuitton前進羅浮宮
- 桃園成立「虎頭山物聯網創新基地」 將與微軟、英特爾合作
- 石博恩砍掉重練 櫻木花道也有LBJ夢
- 騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌
- 竹市提378億前瞻計畫 大車站計畫、大新竹輕軌列入
- 北北桃1小時生活圈 獲列「前瞻」軌道建設
- 聯席審查無共識 兩岸監督條例續卡關
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 李明哲赴中失聯 陸委會全力協處
- 富邦簽3年 陳金鋒未忘教打擊
- 聯發科Q1營業淨利恐季減70%
- 週末大港開唱 大港橋帶你闖禁區
- 前瞻基建》城鄉建設補助 縣市提案 部會評比
- 營造幸福山城 苗縣133億待核
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夫入獄、妻吸毒 可憐4子女浪跡街頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分