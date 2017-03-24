「兄弟人身分象徵」 毒販入監先把名牌內衣準備好

2017-03-24 23:27

〔記者李忠憲／台中報導〕廣告台詞「明天的氣力，今天傳便便！」一名王姓毒販在知道自己入監之日不遠，先買好監所內讚譽有加的知名三五牌內衣，希望自己入監後穿名牌，讓大家欽羨！

台中市警察局刑警大隊偵五隊今天宣布逮獲一名36歲王姓毒販，雖在他太平住處未起出毒品，但包括陳姓等5名藥腳被逮後，均指稱向王男購買毒品，指證歷歷，王男即便否認，仍遭警方依毒品罪嫌依法送辦。

警方表示，王男原擔任水泥工，居無定所，販毒時也以「要幾個工人」、「找工人」為毒品買賣暗語，增加警方查緝難度。

據了解，王男曾有過一段婚姻，其前妻疑不滿王男與她離婚，並與另一位有夫之婦交往，竟在網路檢舉王男涉嫌毒品案。

警方在搜索過程中，意外發現王男住處有一袋約4、5套的全新內衣內褲，其中白色內衣是少見的「555」三五牌內衣。

員警好奇一問，王男竟說他自知在劫難逃，再入獄前先購買香港製造，「兄弟人入監身分象徵」的名牌內衣，希望在入獄後也能讓大家羨慕，此說法令警方傻眼。

警方認為，王男可能因為前妻網路爆料，自知法網難逃，才會認命就逮。雖沒扣到毒品，但藥腳指證歷歷，詢後依毒品罪嫌移送法辦，並將追查上游。

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