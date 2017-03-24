岡山傳火警 洗腎男子逃生不及成焦屍
2017-03-24 22:23
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市岡山區一棟平房晚間傳出火訊，消防員據報到場時，平房已陷入火海，消防員花了約半小時撲滅火勢後，在屋內找到一具焦屍；據屋主兒子供稱，死者是他的哥哥，因長期洗腎不良於行，才會逃生不及而葬身火窟。
高雄市消防局第五大隊表示，火警發生後，消防局共出動4個分隊14車41人到場救援，但消防員抵達現場時，平房已陷入火海之中，雖然只花了半小時就把火勢控制住， 但仍傳出陳姓男子（65歲）疑因行動不便，不幸喪命。
據屋主的兒子指出，火警發生時，是鄰居先發現報警，他隨即先衝入火場救出年近9旬的老父，但回頭踹開哥哥房門時，房間內已冒出大火，無法進入的情況下，也只好自己趕緊逃生。
他還指出，哥哥因長期洗腎，已不良於行多年，且因身體虛弱，房內還放著電暖器，懷疑是電暖器走火所致，但相關起火原因，仍待進一步鑑識後釐清。
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