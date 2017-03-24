女毒蟲移送前產子 4個孩子疑均「父不詳」
2017-03-24 21:43
〔記者吳仁捷／新北報導〕王姓女毒蟲即將臨盆，凌晨騎車趴趴走被三峽警分局員警攔下，發現她因涉及毒品案未到案執行被通緝，將她帶回拘留，但今天上午要移送時，王女突感到腹部疼痛，原來是羊水破了，因消防分隊就在一旁，連忙將王女送醫，到院後順利產下一子母子均安，但王女不知道孩子生父是誰，而且她的家中，也還有3名幼兒分別由家人照顧，警方已將王女通報為高風險家庭，轉介社會局瞭解王女其餘小孩是否需要安置、照顧。
三峽警分局三峽派出所今天凌晨1點許在三峽區文化路120巷內發現37歲王姓女子，雖然懷著身孕，但仍騎車外出，王女一拿出證件，警方查出她因毒品案被判刑10個月，未到案執行被發佈通緝，但她因即將生產，擔心孩子沒人照顧，沒有到案，仍逍遙法外。
三峽派出所逮獲王女後，送往拘留所留置，等到今天今天上午要將王女押解新北地檢署歸案時，王女突然感到腹痛，不久她感到羊水破裂，即將要生了，她連聲告知警方，「我要生了」，警方隨即通知一旁的消防分隊，救護員監控其生命徵象穩定，因胎頭還沒露出，救護員5分鐘內送抵三峽恩主公醫院，1小時後王女產下一名3500公克男嬰。
但醫護、警、消詢問王女男嬰生父時，王女卻說不出來，警方調查，王女為毒品人口，因吸毒與毒蟲們混在一起，男女關係複雜，她雖是單身，但連同今天生下的男嬰，已是第4胎，家中的2男1女與新生男嬰，疑都父不詳，警方已轉報社會局，介入瞭解王女的兒女是否有人照顧，並評估是否需要緊急安置。
三峽警方將王女押解歸案前產子，通報新北地檢署，檢方考量王女產子，加上還要做月子補身體，先撤銷王女通緝，將待她產後狀況恢復，再到案執行。
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