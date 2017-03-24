| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 社會

病翁路倒沒了呼吸心跳 警調監視器原來已癌末

2017-03-24  21:11

［記者陳恩惠／台北報導］一名看來似七旬男子今天上午被路人發現坐在電動機上，上半身倒臥在地，路人連忙打119通知救護車到場，救護員檢傷發現，老翁早已沒有生命跡象，身體冰冷僵硬，警方調查，發現老翁沒有明顯外傷，但深入追查發現，生前罹有高血壓、糖尿病等病史，近年還罹有口腔癌末期，調閱路口監視錄影器釐清，已排除他殺，通知老翁10餘年未聯絡的家屬，妻兒到場不勝唏噓。

警方調查，65歲的邱姓老翁，早年與家人不和，離家10餘載，戶籍已被遷至新北市三重區公所，帶著一身病，獨自在雙北市街頭討生，近年因罹有癌症，雙腳無力只能靠電動機車行走。

邱翁兒子說，半年前曾接獲台大醫院電話，告知他老父罹有口腔癌必須要進行化學治療，由於邱翁身無分文，醫院通知他前往繳款，詎料，當他抵達醫院時，老父卻又趁亂溜走，讓他撲了空，父子倆仍未見面，沒想到再見卻是陰陽兩隔。

廣告
  • 65歲邱姓老翁被人發現路倒，當埸死亡。（記者陳恩惠攝）

    65歲邱姓老翁被人發現路倒，當埸死亡。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 癌末 路倒男
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：病翁路倒沒了呼吸心跳 警調監視器原來已癌末


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.