病翁路倒沒了呼吸心跳 警調監視器原來已癌末

2017-03-24 21:11

［記者陳恩惠／台北報導］一名看來似七旬男子今天上午被路人發現坐在電動機上，上半身倒臥在地，路人連忙打119通知救護車到場，救護員檢傷發現，老翁早已沒有生命跡象，身體冰冷僵硬，警方調查，發現老翁沒有明顯外傷，但深入追查發現，生前罹有高血壓、糖尿病等病史，近年還罹有口腔癌末期，調閱路口監視錄影器釐清，已排除他殺，通知老翁10餘年未聯絡的家屬，妻兒到場不勝唏噓。

警方調查，65歲的邱姓老翁，早年與家人不和，離家10餘載，戶籍已被遷至新北市三重區公所，帶著一身病，獨自在雙北市街頭討生，近年因罹有癌症，雙腳無力只能靠電動機車行走。

邱翁兒子說，半年前曾接獲台大醫院電話，告知他老父罹有口腔癌必須要進行化學治療，由於邱翁身無分文，醫院通知他前往繳款，詎料，當他抵達醫院時，老父卻又趁亂溜走，讓他撲了空，父子倆仍未見面，沒想到再見卻是陰陽兩隔。