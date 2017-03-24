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警察牽小女孩逛公園 竟是為了完成超級任務！

2017-03-24  20:46

〔記者陳薏云／新北報導〕「馬麻！馬麻！」中和警分局錦和派出所警員吳柏威、曹勝泰，日前晚間6時許，在錦和運動公園發現一名年約3歲的小女孩，身旁沒有大人，警方於是牽著小女孩繞了一整圈，最後終於找到女童媽媽，免去一場走失風波。

由於錦和運動公園佔地廣闊，曹、吳員警兩人牽著小妹妹在運動公園內逐一的向每位民眾詢問。 最後終於達成任務，找到女童的母親。女童媽媽向員警表示，女兒非常有好奇心而且不怕陌生，喜歡四處東探西跑，一不小心就讓女兒走丟了，「真的感謝你們！」

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  • 熱心警助母女團圓。（記者陳薏云翻攝）

    熱心警助母女團圓。（記者陳薏云翻攝）

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